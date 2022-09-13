YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Düzce'de okul açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Düzce'de okul açılışına katıldı

13.09.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Düzce'de okul açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Düzce'de okul açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, " Bu yıl okullar kapandıktan sonra hazırlıklara başladık. Bu süreci çok yoğun şekilde geçirdik. 60 bin temizlik personelini 81 ilimize dağıttık ve çocuklarımız pırıl pırıl okullarına kavuşmuş oldu." dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde depreme yönelik güçlendirme çalışması tamamlanan Osmaniye İlkokulunun açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Şensoy, öğrencilerin gösterisini izledi.

Şensoy, burada yaptığı konuşmada, Akçakoca'da 5 okulda başlatılan güçlendirme çalışmalarından 3'ünün bittiğini, birinin haftaya, diğerinin ise yakın zamanda tamamlanacağını söyledi.

Tüm çalışmaları yakından takip ettiğini anlatan Şensoy, "Daha önce söz vermiştim. 'Okul tamamlanınca açılışa geleceğim.' diyordum. O sözümü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yıl okullar kapandıktan sonra hazırlıklara başladık. Bu süreci çok yoğun şekilde geçirdik. Personel sorununu hallettik. 60 bin temizlik personelini 81 ilimize dağıttık ve çocuklarımız pırıl pırıl okullarına kavuşmuş oldu." dedi.

Şensoy, anaokulu yapma ve okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarma hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, "Okul öncesi eğitime çok ağırlık verdik. Bunun için 3 bin anaokulu, 40 bin ana sınıfı yapma hedefi koyduk. 2021 yılında 5 yaş okullaşma oranı yüzde 78'di. Bunu yüzde 93'e çıkardık. Çok mutluyum. Akçakoca'da bu oranın yüzde 98 olduğunu Milli Eğitim Müdürü söyledi. Yani Akçakoca, Türkiye ortalamasının 5 puan üstünde." diye konuştu.

Daha sonra okulun açılışını gerçekleştiren Şensoy, öğretmenlerle görüştü, sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Düzce'de okul açılışına katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Düzce'de okul açılışına katıldıMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Düzce'de okul açılışına katıldı
Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardındanBeşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından
Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıÇorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca açılış

Düzce Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
12:56
İkindi
16:29
Akşam
19:16
Yatsı
20:37
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.