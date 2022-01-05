Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerine dikkati çekti:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılında mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayılarını çok önemli derecede artırarak ülkemizin genç işsizliğinin azaltılmasında çok önemli bir ivme kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

Bakan Özer, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında kentteki Halilurrahman Ortaokulu, Dr. Cavit Özyeğin İlk ve Ortaokulu, Şanlıurfa Fen Lisesi ve GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Özer, ziyaretlerinin ardından gazetecilere, GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin üretim kapasitesiyle Türkiye'de 2021 yılı içinde ikinci olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz bu seneki hedefimiz mesleki teknik eğitimde üretim kapasitesi olarak 1 milyar TL'lik üretim yapabilmekti ama biz bu kapasitenin çok ötesine geçtik ve 1 milyar 162 milyon TL'lik bir üretim kapasitesine ulaştık. Buradaki amacımız bir tarafta öğrencilerimizin el becerisini güçlendirmek, yaparak öğrenmek kapasitelerini geliştirmek ve dolayısıyla mezun oldukları zaman istihdam edilebilirliklerini arttırmaktı. Diğer taraftan da hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize üretime yaptıkları katkı ölçüsünde de bir katkı payı ödeyebilmekti. Bu çerçevede, 2021 yılında yapılan üretimden tüm Türkiye'deki öğrencilerimiz 50 milyon TL'nin üzerinde pay aldılar. Öğretmenlerimiz de 110 milyonun üzerinde bir pay aldılar. İnşallah 2022 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın hedef olarak koymuş olduğu 1,5 milyar TL'lik üretim kapasitesine çok kolay bir şekilde ulaşıp, tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi bu üretim sürecine dahil edebilmenin ve böylece mesleki eğitimdeki kaliteyi daha da yukarıya çıkarmanın mutluluğunu da taşıyacağız. Bu okulumuz hakikaten Ankara Beypazarı Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden sonra üretim kapasitesiyle, eğitim verdiği 8 alanın tamamında üretim yaparak Türkiye ikincisi oldu."

Bakan Özer, sürece katkı sunan okul idarecilerini, öğrencileri, öğretmenleri ve katkısı olan herkesi kutlayarak, okulun 2022 yılında Türkiye birincisi olmasını temenni etti.

Kente yapmış olduğu ziyaretten sonra Şanlıurfa'daki eğitimin tüm alanlarında hızlı bir şekilde kalitenin yukarıya çıkacağına inandığını belirten Özer, tüm paydaşlarla bunun sağlanacağını söyledi.

- "Sektör temsilcilerimiz artık 'aradığım elamanı bulamıyorum' sözünü kullanamayacaklar"

Bakan Özer, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda çok ciddi bir değişiklik yapıldığını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesleki teknik eğitime, meslek eğitim merkezlerine devam eden tüm öğrencilerimizin her ay almış oldukları asgari ücretin 3'te 1'i kadar olan pay devlet tarafından ödenmeye, 3'üncü sınıfın sonunda kalfa olanlarında almış oldukları pay asgari ücretin 3'te 1'i değil yarısına çıkarılmasıyla ilgili çok önemli bir düzenleme oldu. 2 haftalık süreç içinde öğrenci sayısında inanılmaz bir artış oldu. İnşallah 2022 yılında mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayılarını da çok önemli derecede artırarak ülkemizin genç işsizliğinin azaltılmasında çok önemli bir ivme kazanacağımıza inanıyorum. Özellikle iş gücü piyasasındaki sektör temsilcilerimiz artık 'aradığım elamanı bulamıyorum' sözünü kullanamayacaklar çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ve bu kanun değişikliğin getirmiş olduğu imkanlar böyle bir mazeret yürütülmesine meydan vermeyecek. Hızlı bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı olarak iş gücü piyasasının tüm ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağını nitelikli bir şekilde üretip, iş gücü piyasamızla el ele vererek ülkemizin kalkınmasında, daha güçlü, daha müreffeh bir toplum olabilmemizde Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmiş olacağız."

