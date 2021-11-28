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Milli Eğitim Bakanı Özer: "3 bin 971 yeni ana sınıfını açtık"

28.11.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yeni açtığımız bu ana sınıflarında 74 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranı, yaklaşık yüzde 83'e çıkmış oldu"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu ay başında, ikinci döneme kadar 5 bin yeni ana sınıfını yetiştireceklerini açıkladıklarını hatırlatarak, çalışmaların hızla sonuç verdiğini ve bir ay bitmeden 3 bin 971 yeni ana sınıfını açtıklarını belirtti.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 sonuna kadar 5 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmayı hedeflediklerini vurguladı.

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerine dikkati çeken Özer, "Bu kapsamda 2022 sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul'a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul'a 2022 sonuna kadar 1000 yeni anaokulu yapacağız." bilgisini paylaştı.

- Yeni hedef 10 bin ana sınıfı

Özer, bu ay ana sınıfları ile ilgili ilk adımı attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında, 5 bin ana sınıfını ikinci döneme, yani Şubat 2022'ye yetiştireceğimizi açıklamıştık. Çalışmalarımız hızla sonuç verdi ve bir ay bitmeden 3 bin 971 yeni ana sınıfını açtık. Yeni açtığımız bu ana sınıflarında 74 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranı, yaklaşık yüzde 83'e çıkmış oldu. Yeni planlamamıza göre şubata kadar 5 bin yeni ana sınıfı hedefimizi önemli oranda aşacağız. Bu nedenle hedefimizi güncelliyoruz, yeni hedef olarak şubat ayına 10 bin yeni ana sınıfını hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yaklaşık yüzde 93'e çıkmış olacak. Süreci başarıyla yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma, Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

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