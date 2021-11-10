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Milli Eğitim Bakanı Özer, Atatürk'ü anma töreni için başkente gelen Hakkarili öğrencilerle buluştu

10.11.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tören sonrasında, Yüksekova'daki 12 farklı okuldan 50 öğrenci ve öğretmenleri ile sohbet eden Bakan Özer, öğrencilerin yüz yüze eğitimle ilgili görüşlerini aldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla düzenlenen tören için Ankara'ya gelen Hakkari Yüksekovalı öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda düzenlenen anma törenine katılan Mahmut Özer, Türk Tarih Kurumunun davetlisi olarak tören için Ankara'da bulunan öğrencilerle buluştu.

Tören sonrasında, Yüksekova'daki 12 farklı okuldan 50 öğrenci ve öğretmenleri ile sohbet eden Bakan Özer, öğrencilerin yüz yüze eğitimle ilgili görüşlerini dinledi.

Öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet bilgisayar hediye edildi.

Ankara'da iki gün kalacak öğrenciler Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin aralarında bulunduğu mekanları ziyaret edecek.

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