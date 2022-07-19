Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:

BİTLİS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimin öncelikli alanlardan biri olduğunu belirterek, "Okul öncesindeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulu yapacağız." dedi.

Köy Yaşam Merkezi'nin açılışının ardından Valiliği ziyaret eden Bakan Özer, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Vali Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve ilçe milli eğitim müdürleriyle "İl Eğitim Değerlendirme" toplantısına katılan Özer, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığı olarak Bitlis'e 536 milyonluk yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Şehirdeki eğitim yatırımlarını 27 kat artırdıklarını vurgulayan Özer, bu yatırımların güçlendirmeden büyük onarımlara, anaokullarından ilkokullara kadar tüm eğitim kademelerini kapsadığını aktardı.

Bitlis'in güçlendirme çalışmalarında en başarılı illerden biri olduğunu ifade eden Özer, "Tüm güçlendirmeler başarılı bir şekilde tamamlandı. Şu anda tahkiki yapılan tüm okulların güçlendirilmesiyle ilgili ilave 50 milyonluk bütçeyi yarından itibaren Bitlis'e aktarmış olacağız." diye konuştu.

- "3 bin yeni anaokulu yapacağız"

Okul öncesi eğitimin en öncelikli alanlardan biri olduğunu aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Okul öncesindeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulu yapacağız. Gittiğimiz her il ve ilçelerde anaokulu sayılarını mümkün olduğu kadar artırarak kolay bir şekilde erişilebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. İlimize 12 bağımsız anaokulu yapacağız. Yaklaşık 90 milyonluk bir yatırım yapacağız. Bu anaokulların 3'ünü merkeze, Adilcevaz'a 2, Ahlat'a 1, Güroymak'a 1, Hizan'a 1, Tatvan'a 4 tane yapacağız. Yatırımlar kapsamında Bitlis merkeze 32 derslikli ilkokul, Konaç köyüne 4 derslikli ilkokul, Yukarı Karabay köyüne ilkokul, Tatvan ilçemize 24 derslikli bir ilk ve ortaokul, Kültür Mahallesi'ne 24 derslikli ilk ve ortaokul, Ahlat ilçemize 20 derslikli bir okul, 4 derslikli anaokulu, Adilcevaz'a 16 derslikli ortaokul, Hizan'a birinci ve ikinci kademeyi içerecek şekilde 16 derslikli özel eğitim uygulama okulu, Mutki'ye de 2 ilkokul yapacağız."

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde hazırlık çalışmaları kapsamında tüm okullara önemli kaynaklar aktardıklarını dile getiren Özer, "Özellikle okullarımızın büyük onarımlarını tamamlamak, ihtiyaç duyulan çatı onarımından ıslak zeminlere, tuvaletlerine kadar hızlı bir şekilde tüm okullarımızı bakımdan geçirmek için 70 milyonluk büyük onarım bütçesini Bitlis'e ayırmış olduk." açıklamasında bulundu.

Bakan Özer, daha sonra Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu'nu ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

