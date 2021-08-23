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Milli Eğitim Bakanı Özer, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

23.08.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özer, selde annelerini kaybeden öğrencilerle öğretmen eşi vefat eden kişiye de taziye verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu.

Bozkurt Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Özer, Ezine Çayı'nın kenarındaki yıkılan apartmanların bulunduğu alanı dolaştı.

İlçe merkezinde selden etkilenen iş yerlerindeki çalışmaları inceleyen Özer, yolda gördüğü çocuklarla sohbet etti.

Bakan Özer, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Selde annelerini kaybeden 5. sınıf öğrencisi Hüseyin Efe Ergün ile 11. sınıf öğrencisi Sena Nur ve 8. sınıf öğrencisi Ela Nur Er kardeşlerin yanı sıra vefat eden öğretmen Duygu Çelikel'in eşi Tarkan Çelikel'in evlerine taziye ziyaretinde bulunan Özer, başsağlığı diledi.

Bakan Özer, Duygu Çelikel'in isminin, çalıştığı Bozkurt Anaokulu'na verilmesi için de gerekinin yapılmasını istedi.

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