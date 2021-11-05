Milli Eğitim Bakanı Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da gerçekleştirilen il değerlendirme toplantısına ilişkin, "Mevcut 400 milyonluk yatırımlara ilave olarak Bursa'ya 23 tane yeni okul yapımı ve bir tane de özel eğitim meslek kampüsü yapımının onayını vermiş bulunuyoruz." dedi.

Bakan Özer, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde yapılan "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından açıklamada bulundu.

Bakanlığın, 2021 yılı içinde Bursa'da okul yapımıyla ilgili yaklaşık 400 milyonluk desteğinin söz konusu olduğunu aktaran Özer, "Bunların bir kısmı yeni okul yapımı olduğu gibi bir kısmı da güçlendirme ve desteklemeyle ilgili süreçlerde kullanılan yatırım miktarları. Sayın Vali'miz ve Sayın İl Milli Eğitim Müdürü'müz Bursa'daki tüm ilçelerin ihtiyaçlarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirmede sunuş yaptılar. Sayın vekillerimizle birlikte tüm ilçelerimizdeki hem okullaşma oranlarını yükseltmek hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azalmak ve derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için ilave hangi yatırımları yapabiliriz onları değerlendirdik." diye konuştu.

Bursa genelinde inşa edilecek okullara ilişkin bilgileri paylaşan Milli Eğitim Bakanı Özer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Osmangazi ilçemize 7 tane ilkokul ve ortaokul yapacağız. Bir de Osmangazi ilçemize özel eğitim kampüsü yapacağız. Özel eğitim kampüsünün içinde özel eğitim anaokulu olacak. Özel eğitim uygulama okulu 1, 2 ve 3. kademe olacak. Aynı zamanda özel eğitim meslek okulu olacak. Bir de özel eğitim öğrencilerinin velilerinin, çocuklarını orada beklerken nitelikle zaman geçirmeleriyle ilgili halk eğitim kurslarını alacakları konferans salonu, eğitim birimlerinin olduğu ayrı bir mekan olacak. Dolayısıyla Osmangazi'ye 7 tane ilkokul, ortaokul, bir tane özel eğitim kampüsü yapacağız. Yıldırım ilçemize 5 tane ilkokul, ortaokul yapacağız. Nilüfer ilçemize 4 tane ilkokul, ortaokul, Gürsu ilçemize biri ilkokul, diğeri ortaokul olmak üzere 2 tane yeni okul, İnegöl ilçemize 2'si ilkokul, biri ortaokul olmak üzere 3 tane yeni okul, Gemlik ilçemize bir tane 24 derslikli ilkokul, Orhangazi ilçemize de bir tane 24 derslikli ilkokul yapma kararını aldık."

- "Yeni yatırımlarla Bursa'nın tüm ihtiyaçlarını gidermeyle ilgili önemli adım atacağız"

Söz konusu yatırımlarla ilgili bugün itibarıyla Valiliğin Milli Eğitim Bakanlığına talep yazısını göndereceğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla tüm bu yatırımların hepsine onay vereceğiz ve ihaleye çıkacak şekilde gerekli kaynakların transferini Bursa ilimize kazandırmış olacağız. Bursa'da özel yetenekli öğrencilerimizin eğitim almasında aktif olarak kullanılan bilim sanat merkezlerinden 5 tane bulunuyor. Bunu 9'a çıkartmaya karar verdik. Gürsu, Kestel ve Gemlik birer tane bilim sanat merkezi, bilim sanat merkezi bulunan Osmangazi ilçelerimize bir tane daha bilim sanat merkezi kuracağız.

Bursa'mızda 7 tane rehberlik araştırma merkezimiz bulunuyor. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, velilerimizin bu hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için 4 tane daha yeni rehberlik araştırma merkezi kuracağız. Bunlar Gürsu, İznik, Orhaneli ve Kemalpaşa ilçesinde olacak. Bugünkü değerlendirme toplantımızda mevcut 400 milyonluk yatırımlara ilave olarak Bursa'ya 23 tane yeni okul yapımı ve bir tane de özel eğitim meslek kampüsü yapımının onayını vermiş bulunuyoruz. Bunlar yaklaşık olarak 400 milyonun üzerinde yatırım demektir. Bursa'nın yatırımlarını yüzde 100 artırmış oluyoruz. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın bulunduğu bölgelerde eğitim kurumlarına rahat şekilde ulaşımını ve erişimini sağlamak, mümkün olduğu kadar ikili eğitimleri ortadan kaldırmak. Yeni yatırımlarla birlikte Bursa'nın tüm ihtiyaçlarını gidermeyle ilgili çok önemli bir adım atmış olacağız."

Bakan Özer'e Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer ilgililer eşlik etti.

