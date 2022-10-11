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Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:

11.10.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için tüm Türkiye'de 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık"

KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için tüm Türkiye'de 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık." dedi.

Kayseri Valiliğini ziyaret eden Özer, Valilikteki Kayseri İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, Kayseri'nin bugün itibarıyla 690 milyon lira olan yatırım bütçesini yeni ilavelerle 1 milyar 477 milyona çıkarttıklarını belirtti.

En fazla öncelik verdikleri alanın okul öncesi eğitim olduğunu dile getiren Özer, "Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için tüm Türkiye'de 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. Ve şu ana kadar 10 ay gibi kısa bir sürede 1800 anaokulunu, 14 bin 80 de anasınıfını hizmete aldık. 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkarttık. Dolayısıyla gitmiş olduğumuz illerde yeni anaokulları yapmak için yeni ilaveler ile o illerimizi desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Özer, bu kapsamda Kayseri'ye 2'si özel eğitim olmak üzere 20 yeni anaokulunu kazandıracaklarını, değerlendirme toplantısında kentin ikili eğitimle ilgili bazı problemleri olduğunu gördüklerini söyledi.

Bu çerçevede 12 ilkokul ve 1 ortaokulu mevcut yatırımlara ilave etme kararı aldıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Yine okullarımızın büyük onarım kapsamında çatısıydı, ıslak zeminiydi, farklı mekanlarının hızlı şekilde yapılabilmesiyle ilgili ödeneğimizi de 100 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Bu yatırımlarla Kayseri'mizin eğitim yatırımını yaklaşık 1 milyar 500 milyona çıkartmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki Kayseri bu yatırımları hızlı şekilde kullanacak ve bir sonraki gelişimizde geriye kalan ihtiyaçları hızlı şekilde yatırım planına dahil edeceğiz. Ben bu süreçleri başarılı şekilde yürüten Sayın Vali'mize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza okulların arsa ihtiyaçlarının karşılanmasından okulların imkanlarının zenginleştirilmesine kadar tüm alanlarda destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Süreçleri başarılı şekilde yürüten İl Milli Eğitim Müdürü'müze, müdür yardımcılarımıza, ilçe milli eğitim müdürlerimize, tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de katıldı.

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OECD Okul öncesi eğitim milli eğitim bakanı mahmut özer

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