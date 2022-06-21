Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki öğrenci sayısını açıkladı:

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimdeki öğrenci sayısının artışına dikkati çekerek, "Kanun değişikliğinden önce Türkiye’de mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 159 bindi, bugün 520 bin. Yani yaklaşık 360 bin son 5 ayda mesleki eğitim merkezlerine öğrenci katılımı olmuş." dedi.

Bakan Özer, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen "Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü" imza töreninde, Gaziantep'in eğitim sorunlarını çözmek için devasa yatırımlar yaptıklarını söyledi.

İstanbul'dan sonra en fazla yatırımın Gaziantep'e yapıldığını belirten Özer, "3 milyar liranın üzerinde bir yatırımla inşallah bu yılın sonuna kadar 2023'ün başlangıçlarında artık kentte okullaşma oranıyla ilgili sıkıntılar değil yeni projelerden, TEKNOFEST gençlerin yetiştiği bir şehirden bahsedeceğiz." ifadesini kullandı.

Son 20 yılda eğitim alanında yapılan yatırımlara dikkati çeken Özer, devrimsel bir döneme tanıklık ettiklerini ifade etti.

Geçmişte katsayı uygulaması ve başörtüsü yasağından dolayı gençlerin eğitim haklarının elinden alındığını hatırlatan Özer, şöyle devam etti:

"2000'li yılların öncesinde toplumsal mühendislik sonucu ortaya çıkan eğitim politikalarıyla bu ülkenin evlatlarının eğitime erişimiyle ilgili dünya kadar yanlış eğitim politikalarının oluşturduğu etkiler de bu dönemde tamir edildi. Bu nokta çok kıymetli. Bu ülkede kız çocuklarımızın eğitimde başörtüsü engeli vardı. Kız çocuklarımız başörtüsünden dolayı eğitime ulaşamıyorlardı. Bu sorun bu dönemde çözüldü. Bugün beyin göçünden bahsedenler o dönemde kendi memleketlerinde kılık kıyafetinden dolayı eğitim alamayıp başka ülkeye gittiği zaman beyin göçünden bahsetmiyorlardı. İşte bu dönem halkıyla bütünleşen bir hükümet dönemi. Başörtüsünün ötesinde en önemli tahribat yaratan uygulamalardan biri de katsayı uygulamasıydı. İmam hatip lisesi mezunlarını ve meslek lisesi öğrencilerin yüksek öğretime erişimi zorlaştıran, kısıtlayan ve 10 yılın üzerinde bu ülkede uygulanan 28 Şubat ürünü bir eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti."

Mesleki eğitimlerin gün geçtikçe güçlendiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitimde üretim kapasitesi devasa sayılara ulaştı. Yıllık 200 milyon liralık gelirden 2021 yılını 1 milyar 162 milyon lirayla kapattık. 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 1,5 milyar liralık gelir elde ediyoruz. Bu üretimden öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz katkı payı alıyorlar. 2021 yılında tüm Türkiye’de mesleki eğitim öğrencilerimize dağıttığımız pay 50 milyonun üzerinde gerçekleşti. Muhtemelen bu yıl 100 milyona ulaşacak. Mesleki eğitimlerde artık patent, faydalı model, marka, tasarım tescilleri alınıyor. Mesleki eğitim okullarımız artık yurtdışına ihracat yapıyor. Artık meslek liselerimizde ar-ge merkezleri var. İnşallah İstanbul’dan sonra hedefimiz 2022 yılı içinde Gaziantep’i döner sermaye gelirinde Türkiye ikincisi olacak. Gaziantep’e üçüncülük yakışmıyor, biz de bakanlık olarak her türlü desteği vererek süreci başarıyla nihayete erdireceğiz. Mesleki eğitimde en önemli açılımımız mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi oldu. Mesleki eğitim merkezleri, ahilik kültürünün geleneksel çırak, kalfalık ustalık eğitimlerinin gerçekleştiği merkezler ve Almanya’daki dual mesleki eğitimin Türkiye’deki karşılığı. Bu okullarımızdaki öğrencilerimiz haftada bir gün okula gidiyor, 4 gün işletmede eğitim alıyorlar."

Son dönemde mesleki eğitimde öğrenci sayısının ciddi oranda arttığını, yapılan yatırımların meyvesini vermeye başladığını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Mesleki eğitim kanununda yapılan değişlikle mesleki eğitim merkezlerine devam eden gençlerimiz her ay almış oldukları asgari ücretin yüzde 30’unu devlet olarak üzerimize aldık. 3'üncü sınıfın sonunda kalfa olan öğrencilerimizin de almış olduğu asgari ücretin yüzde 30'unu yüzde 50'ye çıkardık. İşte bu iki önemli değişiklik, biranda mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 3 katına çıkmasına yol açtı. Bu kanun değişikliğinden önce Türkiye’de mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 159 bindi, bugün 520 bin. Yani yaklaşık 360 bin son 5 ayda mesleki eğitim merkezlerine öğrenci katılımı olmuş. Kat sayı uygulamasından önce hepimizin malumu mesleki eğitim bu ülkede çok güzel noktadaydı. İşte o güzel noktada olduğu zaman mesleki eğitim merkezlerindeki kayıtlı öğrenci sayısı 249 bin 774'tü. Bugün kat sayı uygulamasından önceki rakamı bile 2'ye katlamış olduk. Dolayısıyla Allah'a şükür artık kat sayı uygulamasının yapmış olduğu tahribatlar değil, yepyeni hikayeleri konuşuyoruz. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 2022 yılının sonuna kadar tüm Türkiye’de 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimizle buluşturacağız. Bu bir taraftan işsizlik piyasasının aradığı elemanı bulmasını sağlayacağı gibi diğer taraftan bu ülkede genç işsizliği azaltmak için çok önemli bir enstrüman sağlayacaktır. "

Konuşmanın ardından protokolün imzaları atıldı.

Programa, Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli belediye başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

