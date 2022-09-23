Milli Eğitim Bakanı Özer, MEV Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 453 bin 29 özel eğitim öğrencisinin bulunduğunu belirterek, "Bakanlık olarak, bu çocukların yaşam becerilerini artırma ve kaliteli eğitim almaları için, eğitimden uzak durmamaları için taşımalı eğitim, öğlen ücretsiz yemekler de dahil olmak üzere her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Bakan Özer, daha önceki ziyaretinde tanıştığı özel eğitim öğrencisi Asya Aurora Akdeniz'in kendisini yeniden görmek istediğini anlatan videolu mesajını alması üzerine, Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okul bahçesinde kendisini bekleyen öğrenci Asya ile bir süre sohbet eden Özer, "Senin fotoğrafın benim odamda duruyor. Çok yorulduğum zaman, sorunlarla boğuştuğum zaman sana bakıyorum ve rahatlıyorum." dedi. Asya'nın "Bana ilham kaynağım demişsiniz." sözleri üzerine Bakan Özer, "Evet ilham kaynağımsın, iyi ki varsın." diye konuştu.

Bakan Özer, okul ziyaretinde resim ve müzik atölyelerini ziyaret ederek, özel eğitim öğrenci ve velileri ile sohbet etti.

- "En önemli önceliğimiz, bir çocuğumuz da olsa eğitimin dışında kalmaması"

Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özer, Asya'nın daveti üzerine okulu ziyaret ettiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının yıllardır özel eğitim ihtiyacı olmayan öğrencilere kaliteli eğitim vermek için nasıl çalışıyorsa aynı zamanda özel eğitim ihtiyacı olan tüm çocuklara "eğitimde fırsat eşitliği" çerçevesinde eğitimler verildiğini anlatan Özer, şunları söyledi:

"Kaynaştırma-bütünleştirme, özel eğitim okullarında, hastanede veya evde eğitim alan 453 bin 29 öğrencimiz var. Bakanlık olarak, bu çocukların yaşam becerilerini artırma ve kaliteli eğitim almaları için, eğitimden uzak durmamaları için taşımalı eğitim, öğlen ücretsiz yemekler de dahil olmak üzere her türlü desteği veriyoruz."

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün öğrencilerin ihtiyaç duyduğu öğretim materyallerinin tamamını Ders Aletleri Yapım Merkezi koordinasyonuyla ürettiğini aktaran Özer, "Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde bu bağlamda 500 binin üzerinde öğretim materyali bir yıl içerisinde tüm okullarımıza ulaştırıldı." bilgisini verdi.

Çalışmaları bir adım ileriye taşıyarak, öğrencilerin çeşitli alanlardaki yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik imkanların artırılması için çalışmaların da devam ettiğini ifade eden Özer, "Bakanlık ve hükümet olarak, en önemli önceliğimiz bir çocuğumuz da olsa eğitimin dışında kalmaması. Eğer okula gelemiyorsa bulunduğu her lokasyonda eğitimin kendisine ulaştırılabilmesi." değerlendirmesini yaptı.

Bu kapsamda, yaklaşık 20 yıldan beri birinci önceliklerinin eğitime erişimi artırmak olduğuna, daha sonra da herkesin kaliteli eğitime erişimini sağlamakla ilgili çok sayıda sosyal politikanın yürürlükte bulunduğuna işaret eden Özer, bununla ilgili çok önemli bütçelerin kullanıldığını vurguladı.

Taşımalı eğitim için yılda yaklaşık 7 milyar liralık bütçenin bulunduğunu, öğrencilere burslar sağlandığını, yardımcı kaynaklar ve ders kitaplarının ücretsiz dağıtıldığını anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Bunu yapmaktan da büyük bir keyif alıyoruz. Çünkü bugün beni bu okula davet eden Asya gibi binlerce kızımızın yavrumuzun gerçekten sağlıklı ortamlarda vakitlerini geçirmeye, eğitim almaya ve hayattaki dayanıklılığını artırmaya ihtiyacımız var. Onun için tüm çalışma arkadaşlarımızla böylesine ortamlarda bulunup bu ortamların niteliğini arttırmayla ilgili çalışmaktan yorulmadan mutluluk duyuyoruz."

Bakan Özer'in ziyareti boyunca yanından ayrılmayan Asya ise Bakan Özer'in davetini geri çevirmeyerek okulu ziyaret etmesinden mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah bizi hiç bırakmaz. Onu çok sevdim." diyerek duygularını dile getirdi.

