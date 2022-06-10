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Milli Eğitim Bakanı Özer, Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'ndeki değişikliği değerlendirdi:

10.06.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle artık Okul Aile Birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinlikler, mutlaka müdür tarafından, okul müdürü tarafından izin alınacak ve denetime tabi olacaklar. Orada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Resmi Gazete'de yayımlanan Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'ndeki değişikliğe ilişkin, "Okul Aile Birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinlikler, mutlaka müdür tarafından, okul müdürü tarafından izin alınacak ve denetime tabi olacaklar. Orada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz." dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özer, Bakanlığın tüm bürokratlarıyla illerde, ilçelerde sahadaki gelişmeleri hem dinleme hem eğitim alanında ihtiyaç duyulan yeni yatırımları yerinde tespit etmeyle ilgili aktif çalıştıklarını söyledi.

Özer, kente daha önce geldiğinde kentin eğitim yatırımlarını çok iyi noktaya çekmek için kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını hatırlatarak o dönem 415 milyon lira olan Bursa'nın eğitim yatırımlarını 1,1 milyar lira ilaveyle 1,5 milyar liraya çıkardıklarını dile getirdi. Bursa'nın, eğitim yatırımlarını en hızlı kullanan illerden olduğunu aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Gerçekten çok verimli bir şekilde süreçleri takip ederek hemen tüm yatırımlarımızı hızlı bir şekilde realize edip okul ihtiyaçlarını hızla gideren illerimizin başında geliyor. Şimdi çok hızlı bir şekilde değerlendirme toplantısını yaptık. Şu an itibarıyla Bursa'da devam eden yatırım miktarı Milli Eğitim Bakanlığı olarak 510 milyon lira civarında, yeni okul yapımı, güçlendirmeler, yık-yap kapsamındaki yatırımlar, büyük onarımlar olmak üzere. Bugün bu yatırıma 1,7 milyar liralık ilave yatırım koyarak Bursa'nın eğitim yatırımını 2,2 milyar liraya çıkartmış bulunuyoruz. Burada en büyük öncelik vereceğimiz yatırım, 64 anaokuluyla bağımsız anaokuluyla okul öncesi eğitim."

- "10 ilkokul, 15 ortaokul ve liseyi de Bursa'ya kazandıracağız"

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak için büyük çaba harcadıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için çok büyük bir çaba sarf ettiklerini bildiren Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bursa'da da daha önceden anaokullarını vermiştik. 64 yeni anaokulu, bağımsız yeni anaokulunu Bursa'ya kazandırmış olacağız. Yine mevcut yatırımlar, önceki ziyaretimizdeki yatırımlardan çoğu bittiği için yeni ilave ilkokullar ve ortaokulları da sistemi içerisine dahil edeceğiz. Bu kapsamda 10 ilkokul, 15 ortaokul ve liseyi de Bursa'mıza kazanılmış olacağız. Dolayısıyla kısaca mevcut yaklaşık 510 milyonluk Bursa'nın yatırımını 2,2 milyara çıkartmış bulunuyoruz. Bursa gerçekten en öncelik verdiğiniz illerimizden biri. Yani hızlı bir şekilde tüm ihtiyaçlarını karşılayıp çok başarılı, altyapıda yine ilgili hiçbir eksikliği olmayan ve uluslararası başarılarla gündeme gelen bir Bursa hikayesini çıkartmak için ve bunu desteklemek için biz her türlü çabamızı, çabamızla Bursa'daki ekibimizin yanında yer alacağız."

- Yönetmelikte yapılan değişiklik

Milli Eğitim Bakanı Özer, bir gazetecinin, "Bursa'daki bir ilkokulda Okul Aile Birliğinin etkinliğinde dansözlü eğlenceye ilişkin Bakanlık hızlıca devreye girip Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'ni değiştirdi. Bugün yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Ne gibi değişiklikler var?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Geçen haftalarda Bursa'dan böyle bir haber yansıdı. Önce imam hatip okulunda diye bir bilgi geldi. Daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Orada bir eksiklik vardı. Okul Aile Birliklerimiz, sosyal etkinlikler düzenlediği zaman okul müdüründen herhangi bir izin almadan o etkinlikleri düzenleyebiliyordu ve çok daha geniş bir kapsam içerisinde düzenlemeler yapabiliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle artık Okul Aile Birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinlikler mutlaka müdür tarafından, okul müdürü tarafından izin alınacak ve denetime tabi olacaklar. Orada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz."

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