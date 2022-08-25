Milli Eğitim Bakanı Özer'den şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik sözlerini kınayarak, "Milli birlik ve beraberliğimize gölge düşüren, toplumsal barışımızı zedeleyen ayrıştırıcı söylemler asla kabul edilemez." dedi.

Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güzide eğitim kurumlarından imam hatip liselerine yönelik sarf edilen ayrımcı ve nefret içeren söylemi şiddetle kınadığını belirtti.

Milli birlik ve beraberliğe gölge düşüren, toplumsal barışı zedeleyen ayrıştırıcı söylemlerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Özer, "Bakanlık olarak gereken adımı hemen attık ve hukuki süreç başlattık. Tüm sürecin yakından takipçisi olacağız." diye konuştu.

