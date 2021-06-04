Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale'de atölye açılışı ve eğitim yatırımları temel atma törenine katıldı:

ÇANAKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu salgın döneminde öğretmenlerimizin ortaya koyduğu başarı, gerçekten çok çok büyük fedakarlık, tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor. Çünkü 100 yılda belki olacak bir salgının tam da ortasında imdada yetişmek, halkın sorunlarına çare olmak, anne-babaları yalnız bırakmamak çok büyük ve ulvi bir vazife." dedi.

Bakan Selçuk, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Basın kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bilim ve Sanat Merkezi'nde tasarım beceri atölyeleri açılışı ve eğitim yatırımları temel atma törenine katılan Selçuk, yapılan bütün eğitim yatırımlarının bir ufuk, mutluluk ve çocuk yatırımı olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını dönemi içinde, uzaktan eğitimi fırsat eşitliğinin de ötesine taşıyarak "fırsat adaleti" kavramıyla hareket etmelerinin bir nedenin olduğunu ifade eden Selçuk, "Çünkü herkese eşit davrandığımızda herkese aynı adaleti sağlamış olmuyoruz. O yüzden 'fırsat adaleti' diyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını bireysel olarak doyurmaya, sağlamaya da gayret ediyoruz. Buradaki tüm yatırımlar aslında bugün için ümit verici. Çünkü eğitim temel parametreleri, temel ölçütleri açısından bakıldığında Çanakkale'nin eğitim haritası oldukça iyi bir yerde ve çok daha iyi bir yere gelecek. Çünkü Çanakkale kendisiyle ya da yakınındaki şehirlerle yarışmayacak. Çanakkale, Tokyo'yla, Paris'le, New Jersey'le, New York'la, Ottowa'yla yarışacak." diye konuştu.