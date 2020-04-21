Milli Eğitim Bakanı Selçuk çocuklara kitap yazdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak kaleme aldığı "İçimdeki Okul Sesleri" adlı kitap, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) dijital kütüphanesinden öğrencilerin erişimine açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görme engelliler ve okul öncesindeki çocukların da erişimi için sesli olma özelliğine sahip dijital kitap, Ezgi Keleş tarafından resimlendi.

Bakan Selçuk, çocuklara, okulda "Durma konuş", "Boşver çalışma, kopya çekeriz", "Arkadaşınla alay et" diyen sesleri ve o sesler duyulduğunda neler yapmak gerektiğini anlattığı kitabında, kendisine bu kitabı yazmasını söyleyen sesi ise şöyle tanımladı:

"Ben çocukken içimden bir ses, sürekli birtakım şeyler yapmamı söylerdi. Ben de yapardım. Sonra da olan bana olurdu. Büyüyünce şunu öğrendim, her çocuğun içinde bir ses vardır. Bu kitap, içindeki okul seslerini tanıman ve o seslerle barışman için yazıldı. Benim içimdeki ses, yıllardır 'Bunları çocuklarla paylaşman lazım.' diyor. Benim için şimdi onu dinleme zamanı."