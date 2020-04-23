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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

ANKARA HABERLERİ  | 23.04.2020 18:48 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihi konusunda, bir çocuğu bile riske atmak istemediklerini belirterek, "Online olmamak şartıyla çocukların sağlığını koruyacak şekilde sınavı rahatlıkla yapabiliriz." dedi.

Bakan Selçuk, Ülke TV yayınına katılarak, Bakanlığın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çalışmalarını anlattı ve eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

"Geçtiğimiz hafta Güney Kore'de bir stadyumda öğrenciler, 5'er metre arayla kurulan sıralarda toplu bir sınava girdiler. Açık havada sosyal mesafe kurallarına uyularak bir LGS sınavı gibi bir alternatif durum mümkün olur mu" sorusu yöneltilen Bakan Selçuk, "Tabii ki olabilir." yanıtını verdi.

Çocukların motivasyonunu kırmadan mümkünse zamanında mümkün olmaması halinde de kısa zaman içinde LGS kapsamındaki merkezi sınavı yapmak istediklerini dile getiren Selçuk, bunun için istatistiklere baktıklarını anlattı.

Bilim Kurulu'nun dünkü toplantısında bu konuyla ilgili kendilerinin de içinde bulunduğu bir istişarenin yapıldığını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Bütün bunları önümüzdeki haftalar içinde değerlendirip online olmamak şartıyla çocukların sağlığını koruyacak şekilde sınavı rahatlıkla yapabiliriz. Asla bir çocuğumuzu bile riske atmak istemeyiz. Böyle bir şey elbette yapılırken öncelik çocuklarımızın sağlığı. Onları koruyarak kollayarak belli düzenlemeler yapılır. Ülkede kaç sınıf, kaç sıra var, şu aralıklarla oturduğunda öğrencilerin ne kadarını hangi binada ya da ortamda sınava alabiliriz bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Ne şekilde olacaksa bunun değerlendirmesi yapılır. Biz de farklı, değişik yaklaşımlara, uygulamalara açığız. Çoçukların yüz yüze sınav olabilmesiyle ilgili tedbir paketimiz hazır."

- "Açık olmayan okullar için işlem yapmak mümkün değil"

Mart ayında atanan ancak göreve başlamayan sözleşmeli öğretmenler ve seminer dönemlerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, şu yanıtı verdi:

"Bizim bunlarla ilgili kararımız, öğrenciler açısından okullar ne zaman açılacak? Bu soruya bağlı. Öğretmenlerimiz de bu sorunun cevabına bağlı olarak bir sürecin içinde yaşayacaklar. Öğretmenler için uzaktan eğitimi çok ileri noktalara taşıdık. Öğretmen eğitiminde bir sıkıntı olmaz. Öğretmenlerle ilgili şu anda herhangi bir öğrenci söz konusu değil, herhangi bir okul açık değil, dolayısıyla açık olmayan bir okul ve hiç olmayan bir öğrenciyle ilgili şu anda işlem yapmamız mümkün değil. Diğer atamalarla ilgili süreç, her sene olduğu gibi devam ediyor. Mevcut krizden dolayı da bir erteleme söz konusu."

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