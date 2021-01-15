Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle sosyal medyada bir araya geldi.

Selçuk, sosyal medya hesabından çevrimiçi gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, 81 ilden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni meslektaşlarıyla buluştuğunu belirterek, "Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun." ifadelerini kullandı.

