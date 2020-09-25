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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Iğdır'daki köy öğretmenleriyle telefonda görüntülü görüştü

IĞDIR HABERLERİ  | 25.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Iğdır'daki köy öğretmenleriyle telefonda görüntülü görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın köylerinde görev yapan öğretmenlerle telefonda görüntülü görüşerek bir süre sohbet etti.

Bakan Selçuk, köy öğretmenlerinin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla danışmanı Erhan Angın'ı kente gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ile merkeze bağlı Küllük ve Tuzluca ilçesine bağlı Pirli köyüne giden Angın, öğretmenlerle sohbet edip öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Angın, Bakan Selçuk'u görüntülü arayarak köy öğretmenleriyle görüştürdü.

Bakan Selçuk, öğretmenlerle sohbet edip istek ve taleplerinin olup olmadığını sorduktan sonra yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüntülü görüşmede büyük mutluluk ve heyecan yaşadıkları gözlenen öğretmenler de Bakan Selçuk'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Daha sonra Iğdır Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Angın ve Gönen, burada kurulan EBA Destek Merkezi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

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