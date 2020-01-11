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  4. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kilis'te öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kilis'te öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

KİLİS HABERLERİ  | 11.01.2020 19:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kilis'te öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

KİLİS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Gülbaba Zeynep Yıldırım Yatılı İlköğretim Bölge Okulunu ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Gülbaba Zeynep Yıldırım Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na ziyarette bulundu.

Burada sınıfları tek tek dolaşan, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'tan pansiyonla ilgili bilgi aldı.

Bakan Selçuk daha sonra "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" konulu söyleşiye de katıldı.

Ziyarette Kilis Valisi Recep Soytürk, milletvekilleri ve diğer ilgililer de yer aldı.

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Bakan Ziya Selçuk Kilis Okul Ziyareti

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