YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması:

ANKARA HABERLERİ  | 10.03.2020 23:16 | Son Güncelleme

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" - "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci... Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci...
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda eğitim süreci

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
13:04
İkindi
16:20
Akşam
18:57
Yatsı
20:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Arda Erman Eczanesi
Cankaya
Gülcan Eczanesi
Yenimahalle
Gündüzler Eczanesi
Mamak
Çöllü Eczanesi
Mamak
Köroğlu Eczanesi
Cankaya
Hikmet Eczanesi
Cankaya
Öz Ateş Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.