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Milli Eğitim Müdürü Öğrencilerin heyecanını paylaştı

DÜZCE HABERLERİ  | 22.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

2021 eğitim öğretim sezonunda okul öncesi ve ilkokul 1.

2021 eğitim öğretim sezonunda okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’te yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanını paylaştı.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin heyecanını paylaştı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitim şeklinde başlaması sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit okulları ziyaret etti. Başkent Üniversitesi Avni Akyol Vakfı Anaokulu, Avni Akyol İlkokulu ve Ortaokulu, Aziziye İlkokulu, Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu ve Yeni Mahalle İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanını paylaşan Yiğit, alınan tedbirleri de yerinde inceledi.

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