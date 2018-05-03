Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Arsenal'le anlaşmak üzere!

Sabah gazetesi tarafından The Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Özkan, genç oyunculara güvenmeye ve imkan sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i Türk ve Avrupa futboluna kazandırdık. Yeni hedeflerimiz var. Yarın Freiburg maçı için Almanya'ya, pazar günü de İngiltere'ye Chelsea karşılaşmasını takip etmeye gideceğim. Her ikisine de futbolcu satmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünya futbol pazarında yer almasının evrensel olmasıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan Seyit Mehmet Özkan, "Geçen sezon başında Freiburg'a sattığımız Çağlar Söyüncü, Arsenal'e transfer olmak üzere. O transferden de gelir elde edeceğiz. Arsenal, bizden Çağlar'ın datalarını istiyor. Hazırladık. Evrensel olmayan milliyetçi olamaz. Erce, Berke ve Barış Alıcı'yı satma görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 3 oyuncudan 2'sini satabilirsek, gelecek sezon kimseye muhtaç olmadan bütçemizi götüreceğiz" dedi.

Türkiye'deki genç oyunculara 11 yıl önce yatırım yapma kararı aldıklarını ve şimdi bunun karşılığını almaya başladıklarını aktaran Özkan, sözlerine şöyle devam etti: