Milli futbolcu Cenk Tosun için Fiorentina iddiası

Çizme'den sürpriz talip

Transfer gelişmesi

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından geçtiğimiz sezon devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın 22,5 milyon Euro bedelle transfer ettiği milli golcü Cenk Tosun bu sezon Everton'da çıktığı 27 maçın sadece 10'unda ilk 11'de başladı.

Bu maçlarda 3 gol atabilen 27 yaşındaki oyuncunun ismi son günlerde sıkça transfer haberlerinin içinde yer aldı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, sezon başında Everton'dan Mirallas'ı kiralayan, ancak beklenen katkıyı alamayan Fiorentina'da hedef Cenk Tosun...

Mor Menekşeler, Beşiktaş'tan 22.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan milli yıldız için kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.

Cenk Tosun'un transferi için Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un devreye girdiği ancak konuyla ilgili kulübüyle görüşme yapan Cenk'in, "Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyorsanız sadece Beşiktaş olur" sözleriyle bu teklife kapılarını kapattığı iddia edilmişti.