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Milli futbolcu Cenk Tosun için Fiorentina iddiası

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.04.2019 08:27 | Son Güncelleme

Fiorentina, Everton'da yeterince forma şansı bulamayan Cenk Tosun için girişimlere başladı.

Çizme'den sürpriz talip

Transfer gelişmesi

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından geçtiğimiz sezon devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın 22,5 milyon Euro bedelle transfer ettiği milli golcü Cenk Tosun bu sezon Everton'da çıktığı 27 maçın sadece 10'unda ilk 11'de başladı.

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından geçtiğimiz sezon devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın 22,5 milyon Euro bedelle transfer ettiği milli golcü Cenk Tosun bu sezon Everton'da çıktığı 27 maçın sadece 10'unda ilk 11'de başladı.

Bu maçlarda 3 gol atabilen 27 yaşındaki oyuncunun ismi son günlerde sıkça transfer haberlerinin içinde yer aldı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor.

Bu maçlarda 3 gol atabilen 27 yaşındaki oyuncunun ismi son günlerde sıkça transfer haberlerinin içinde yer aldı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, sezon başında Everton'dan Mirallas'ı kiralayan, ancak beklenen katkıyı alamayan Fiorentina'da hedef Cenk Tosun...

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, sezon başında Everton'dan Mirallas'ı kiralayan, ancak beklenen katkıyı alamayan Fiorentina'da hedef Cenk Tosun...

Mor Menekşeler, Beşiktaş'tan 22.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan milli yıldız için kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.

Mor Menekşeler, Beşiktaş'tan 22.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan milli yıldız için kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.

Cenk Tosun'un transferi için Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un devreye girdiği ancak konuyla ilgili kulübüyle görüşme yapan Cenk'in, "Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyorsanız sadece Beşiktaş olur" sözleriyle bu teklife kapılarını kapattığı iddia edilmişti.

Cenk Tosun'un transferi için Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un devreye girdiği ancak konuyla ilgili kulübüyle görüşme yapan Cenk'in, "Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyorsanız sadece Beşiktaş olur" sözleriyle bu teklife kapılarını kapattığı iddia edilmişti.

Everton'da bu sezon beklenenden uzak kalan Cenk Tosun, Premier Lig'de 2, FA Cup'ta ise 1 gole imza attı.

Everton'da bu sezon beklenenden uzak kalan Cenk Tosun, Premier Lig'de 2, FA Cup'ta ise 1 gole imza attı.
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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun everton fiorentina İngiltere Premier Lig

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