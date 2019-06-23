SPOR

Milli futbolcu Kaan Ayhan evlendi

ALMANYA HABERLERİ  | 23.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, 28 Kasım 2018 tarihinde resmi nikah kıydığı Aylin Cengiz ile Essen kentinde düzenlenen muhteşem düğünle evlendi.

Milli futbolcu Kaan Ayhan evlendi

Aylin ile Kaan çiftinin Essen'de bulunan Otel Ruhrturm'da gerçekleştirilen düğününe, Fortuna Düsseldorf ve milli takımdan arkadaşı Kenan Karaman, Cengiz ve Ayhan ailelerin yanı sıra yaklaşık 500'ü aşkın davetli katıldı. Anadolu gelenekleri ile hazırlanan ve Türk müzikleri eşliğinde yapılan düğünde genç çift, salona girerken davetliler tarafından adeta alkış seline tutuldu. Başarılı futboluyla adeta göz kamaştıran milli futbolcu Kaan Ayhan, oyunlarıyla piste de başarılı olduğunu gösterdi.

Düğünde milli futbolcu Kaan Ayhan'ın annesi Nesrin Ayhan, babası Erol Ayhan, diğer aile üyeleri bulunurken, Aylin Cengiz'in de annesi Nuray Cengiz Şanlıtürk, babası EKIP Integram GmbH Sahibi Yıldıray Cengiz ve ailesi hazır bulundu.

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Nuri Şahin'den Türkiye itirafı! 'Derbi...'Nuri Şahin'den Türkiye itirafı! 'Derbi...'
Köln'de çifte kupalı kutlamaKöln'de çifte kupalı kutlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan fortuna düsseldorf Bundesliga Almanya

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Mensah ve Deniz Türüç için resmi teklif yok

Mensah ve Deniz Türüç için resmi teklif yok

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Dani Alves PSG'den ayrılıyor

Dani Alves PSG'den ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ozan Kabak'a müthiş teklif!

Ozan Kabak'a müthiş teklif!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ozan Kabak'tan kalma sinyali

Ozan Kabak'tan kalma sinyali

Ozan Kabak yıkıldı! Düştüler

Ozan Kabak yıkıldı! Düştüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli futbolcu Kaan Ayhan evlendi

Kaan Ayhan evlendi

Nuri Şahin'den Türkiye itirafı! 'Derbi...'

Nuri Şahin'den Türkiye itirafı! 'Derbi...'

Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama

Köln'de çifte kupalı kutlama

Mats Hummels, Borussia Dortmund'a geri döndü

Yıldız isim yeniden Dortmund'da

Borussia Dortmund Lucien Favre'nin sözleşmesini uzattı

Dortmund Favre'yle uzattı

Ozan Kabak'a müthiş teklif!

Ozan Kabak'a müthiş teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.