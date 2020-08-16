SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'da

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'da

İTALYA HABERLERİ  | 16.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen 25 yaşındaki millli futbolcu futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni kulübü belli oldu. Transfer döneminde adı birçok Türk takımıyla ile de anılan başarılı defans oyuncusu, İtalya'nın Sassuolo ekibine transfer oldu. Kariyerine Schalke 04'te başlayan Kaan Ayhan, kısa süre Eintracht Frankfurt'ta oynadıktan sonra 2016'da Fortuna Düsseldorf'a transfer olmuştu. Milli futbolcu, geçen sezon Fortuna Düsseldorf'ta 34 maça çıkarak 2 gol atmıştı.

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'da

İtalyan ekibi Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Açıklamada, anlaşmanın detaylarına dair bir bilgi verilmedi.

550

Kaan Ayhan, Sassuolo'da Mert Müldür'den sonra takımdaki ikinci Türk futbolcu olacak. İtalyan ekibinde daha önce Merih Demiral da forma giymişti.

Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga'da 31, Almanya Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 34 resmi maça çıkan milli futbolcu, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Düsseldorf, 2019-2020 sezonunda Bundesliga'yı 17. sırada tamamlayarak bir alt lige düştü. Kaan Ayhan kariyerinde daha önce Schalke 04'te forması giydi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREski aşkını başkasının kollarında unuttuEski aşkını başkasının kollarında unuttu
Juventuslu futbolcu Kapadokya'daJuventuslu futbolcu Kapadokya'da
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Bernard Mensah transferi bitti
Bernard Mensah transferi bitti
F.Bahçe sezonun ilk maçında farklı kazandı!
F.Bahçe sezonun ilk maçında farklı kazandı!
Radamel Falcao MLS yolcusu
Radamel Falcao MLS yolcusu
G.Saray'dan Premier Lig'e gidiyor
G.Saray'dan Premier Lig'e gidiyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
Messi ile Ronaldo buluşuyor! Ayrılıyor...
Messi ile Ronaldo buluşuyor! Ayrılıyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'da
Milli yıldızın yeni adresi belli oldu
Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da
Juventuslu futbolcu Kapadokya'da
Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu
Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu
Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte nedeni...
Ronaldo'ya bu yapılır mı? Telefonla arayıp ''seni istemiyorum'' dedi
Romelu Lukaku rekor kırdı!
Romelu Lukaku rekor kırdı!
Cristiano Ronaldo'nun PSG ile anlaştığı iddia edildi!
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.