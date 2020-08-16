Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'da

İtalyan ekibi Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Açıklamada, anlaşmanın detaylarına dair bir bilgi verilmedi.
Kaan Ayhan, Sassuolo'da Mert Müldür'den sonra takımdaki ikinci Türk futbolcu olacak. İtalyan ekibinde daha önce Merih Demiral da forma giymişti.
Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga'da 31, Almanya Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 34 resmi maça çıkan milli futbolcu, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Düsseldorf, 2019-2020 sezonunda Bundesliga'yı 17. sırada tamamlayarak bir alt lige düştü. Kaan Ayhan kariyerinde daha önce Schalke 04'te forması giydi.
(İHA)
Radamel Falcao MLS yolcusu
G.Saray'dan Premier Lig'e gidiyor
Beşiktaş yıldız ismi resmen istedi!
Trabzonspor'dan flaş Jose Sosa hamlesi
Garry Rodrigues'e flaş talip!
Atiba'dan imza sonrası ilk açıklama
UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev
F.Bahçe yıldız golcüye transfer teklifi yaptı
Trabzonspor'da bir koronavirüs şoku daha!
Juventuslu futbolcu Kapadokya'da
Bayern Münih tarihe geçti
İşte Batuhan Karadeniz'in yeni takımı!
Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum