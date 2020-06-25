SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik Atalanta yolcusu

Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik Atalanta yolcusu

FRANSA HABERLERİ  | 25.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in yeni durağı İtalya oluyor. Serie A ekibi Atalanta, genç oyuncu için resmi teklife hazırlanıyor.

2016 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Çelik'in maçlarını izleyen ve pandemi sürecinden sonra da oyuncu için hazırlanan raporları değerlendiren İtalyan kulübü kısa bir süre içinde Lille'e teklifini sunacak. Transferin 15-20 milyon EURO arasında bir bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

Bu sezon Fransa Ligi'nde 23 maça çıkan Çelik'in 3 asisti bulunuyor. Ayrıca milli yonucu ay yıldızlı forma ile de başarılı performanslar gösterirken teknik direktör Şenol Güneş'in de vazgeçilmezi oldu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir babanın en zor anları!Bir babanın en zor anları!
PSG'de koronavirüs krizi! 3 oyuncu...PSG'de koronavirüs krizi! 3 oyuncu...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik Atalanta yolcusu

Milli futbolcunun yeni adresi belli oldu

PSG'li 3 futbolcu daha önce koronavirüse yakalanmış

PSG'de koronavirüs krizi! 3 oyuncu...

UEFA'dan Olympique Marsilya'ya 3 milyon avro para cezası

Marsilya'ya para cezası

Saint-Etienneli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Takımda 3 futbolcuda koronavirüs çıktı!

Lille’de Yusuf Yazıcı sevinci

Lille’de Yusuf Yazıcı sevinci

Urugaylı yıldız Edinson Cavani, koyun kırktı

Yıldız oyuncu koyun kırktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.