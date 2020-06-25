Fransa'da liglerin tescil edilmesinin ardından Türkiye'ye gelen Zeki Çelik, Gaziantep'te Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta geçirdiği zamanı, AA muhabirine anlattı.

Karantina sürecinde hiçbir problemle karşılaşmadığını vurgulayan Zeki Çelik, "Karantina sürecinde herkes bana yardımcı oldu. Gaziantep FK'nin yurt dışından gelen futbolcuları da oradaydı. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir bize çok yardımcı oldu. Zor bir dönemdi ama hiçbir sıkıntı yaşamadım" diye konuştu.

"ODALARDA BÜTÜN İHTİYAÇLARIMIZ VARDI"

Milli takımın başarılı savunma oyuncusu, bakanlık yurtlarında ihtiyaçları olan her şeyin karşılandığını dile getirdi.

Pandemi döneminde ülkeye döndüğünü ve hiç kimsenin alışık olmadığı bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlatan 23 yaşındaki futbolcu, "Sürekli aynı odadaydım ve o dönem İngilizce ve Fransızcamı ilerletmek için çalışmalar yaptım. Dizi izledim, böyle zaman geçirdim. Bakanlık yurdundaki odamızda ne ihtiyacımız varsa temin temin edilmişti. Kişisel ihtiyaçlardan yemeklerimize kadar. Odalar konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık" değerlendirmesinde bulundu.