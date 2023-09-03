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  4. Milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Hollanda'da büyük gurur! Yılın futbolcusu adayları arasında gösterildi

Milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Hollanda'da büyük gurur! Yılın futbolcusu adayları arasında gösterildi

03.09.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord'da top koşturan milli yıldız Orkun Kökçü, Hollanda Eredivise Awards’da ‘yılın futbolcusu’ adayları arasında gösterildi. İşte detaylar...

Geçen sezon Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord’da forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli futbolcu Orkun Kökçü, 2022-2023 sezonu Hollanda Eredivise Awards’da ‘yılın futbolcusu’ adayları arasında gösterildi.

YILIN FUTBOLCUSU ADAYI

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Geçen sezon Hollanda’nın Feyenoord takımında etkili bir performansa imza atarak şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda’da yılın futbolcusu adayları arasına girmeyi başardı.

GÜÇLÜ RAKİPLER

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Orkun Kökçü, geçen yılki takım arkadaşları Santiago Giménez ve David Hancko, geçen sezon Twente’de forma giyen Vaclav Cerny ve PSV Eindhoven’dan Xavi Simons ile ödül için yarışacak. ’Yılın Futbolcusu’ ödülünün kazananı, Hollanda 1. Lig kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyeleri arasında yapılacak oylamayla belirlenecek.

Hollanda 1. Ligi Ödülleri’nin sahipleri, yarın TSİ 21.30’da Hollanda’nın Utrecht kentindeki DeFabrique etkinlik merkezinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

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