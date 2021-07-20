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Milli futbolcu Ozan Kabak'a 9 milyon Euro

20.07.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Ozan Kabak'ı ısrarla kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı. Alman ekibi beklemeye geçti.

Milli futbolcu Ozan Kabak'a 9 milyon Euro

Leicester, Ozan Kabak için Schalke'ye 9,5 milyon Euro önerdi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin kadrosunda bulunan milli futbolcu Ozan Kabak'ın adı Leicester City ile anılmaya devam ediyor.

Alman basınından Fussballtransfers.com'un haberine göre Premier Lig ekibi, 21 yaşındaki başarılı stoper için harekete geçti. Leicester'ın Ozan'ın transferi karşılığında Schalke'ye 9,5 milyon Euro önerdiği öğrenildi. 25 milyon bonservis bedeli bulunan Ozan Kabak için beklentilerin altında olan bu teklif için Alman kulübü henüz yanıt vermedi.

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TRANSFERE İZİN ÇIKMIŞTI

Önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Schalke, Ozan Kabak'a geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Ozan Kabak
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