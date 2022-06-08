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Milli futbolcu Sinik: "Milli forma altında ilk goller. Yolumuza devam ediyoruz"

08.06.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Sinik: "Milli forma altında ilk goller. Yolumuza devam ediyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyasporlu Doğukan Sinik, A Milli Futbol Takımı ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı Litvanya maçında 2 gol atmanın gururunu yaşıyor.

Doğukan Sinik, A Milli Futbol Takımı ile üçüncü kez milli maç heyecanına ortak oldu. Ay-yıldızlı formayla ilk kez ilk 11'de, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki Litvanya karşılaşmasında görev alan 23 yaşındaki oyuncu, mücadelenin 2'nci ve 14'üncü dakikalarında attığı gollerle A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 6-0 galip ayrılmasında önemli rol oynadı.

Sinik, maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli forma altında ilk goller. Tüm takım arkadaşlarıma ve destekleyen herkese teşekkürler. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Futbol: UEFA Uluslar LigiFutbol: UEFA Uluslar Ligi
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Doğukan Sinik

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