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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret

13.06.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'yu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, CSKA Moskova'da forma giyen Yazıcı, Prof. Dr. Aşıkkutlu ile makamında bir araya geldi.

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi de olan Yazıcı, Aşıkkutlu ile öğrenim süreci ve futbol hayatı hakkında görüştü.

Aşıkkutlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, milli futbolcuya başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Yazıcı'ya, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İdiris Yılmaz ve menajeri Cihan Yazıcı da eşlik etti.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret

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