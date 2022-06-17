Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü Uluslar Ligi maçları sonrası soluğu Çeşme'de aldı

Futbolcuların en çok tercih ettiği tatil yerlerinden biri olan Çeşme, bu yaz da sporcuları ağırlamaya devam ediyor. Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ile Marsilya'da top koşturan milli yıldızımız Cengiz Ünder, Uluslar Ligi maçlarının ardından Çeşme'ye geçti.

UĞURCAN VE DORUKHAN İLE BULUŞTULAR

Trabzonspor'un şampiyon futbolcuları Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz de tatilde birlikte vakit geçiriyor. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Uğurcan ve Dorukhan dün gece Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı.

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder; Çeşme'deki Cabbarport'ta yemek yedikten sonra Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz ile buluştu. Cengiz Ünder'in şık tarzı da dikkat çekti.

