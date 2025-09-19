Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldı

Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda 77 kiloda mindere çıkan milli sporcu Ahmet Yılmaz, Katarlı Saoud Berak Almefoaey'i 10-0 teknik üstünlükle Bulgar Stoyan Kubatov'u da 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Ermeni sporcu Malkhas Amoyan'a yenilen milli sporcu, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı.
Ahmet Yılmaz, repesajda Amerikalı Kamal Ameer Bey'i 4-2 mağlup ederek bronz madalya mücadelesine çıktı.
Bronz madalya mücadelesinde İranlı Alireza Morad Abdevali'yi 6-3 yenen milli güreşçi, kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.
