SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldı

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mücadele eden milli sporcu Ahmet Yılmaz, erkekler 77 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldı
Berker İşleyen

Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda 77 kiloda mindere çıkan milli sporcu Ahmet Yılmaz, Katarlı Saoud Berak Almefoaey'i 10-0 teknik üstünlükle Bulgar Stoyan Kubatov'u da 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Ermeni sporcu Malkhas Amoyan'a yenilen milli sporcu, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı.

Ahmet Yılmaz, repesajda Amerikalı Kamal Ameer Bey'i 4-2 mağlup ederek bronz madalya mücadelesine çıktı.

Bronz madalya mücadelesinde İranlı Alireza Morad Abdevali'yi 6-3 yenen milli güreşçi, kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mustafa Alper Avcı: "Sezon başından itibaren gelişmeye çalışan bir oyun yapımız var"Mustafa Alper Avcı: "Sezon başından itibaren gelişmeye çalışan bir oyun yapımız var"
Göztepe'den Beşiktaş karşısında 14 yıl sonra bir ilk!Göztepe'den Beşiktaş karşısında 14 yıl sonra bir ilk!
Anahtar Kelimeler:
Güreş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.