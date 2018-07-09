Milli güreşçi Eren Tutulmaz, trafik kazasında hayatını kaybetti

Eren Tutulmaz (22) idaresindeki 75 AK 303 otomobil, Ardahan-Kars karayolunun çevre yolu mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan Tutulmaz ve Murat Aras, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Burada yapılan müdahaleye rağmen milli güreşçi Tutulmaz hayatını kaybederken, Aras'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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