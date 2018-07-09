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Milli güreşçi Eren Tutulmaz, trafik kazasında hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

Ardahan'da, kent merkezinde kendi otomobiliyle kaza yapan milli güreşçi Eren Tutulmaz, hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Murat Aras ise yaralandı.

Milli güreşçi Eren Tutulmaz, trafik kazasında hayatını kaybetti

Eren Tutulmaz (22) idaresindeki 75 AK 303 otomobil, Ardahan-Kars karayolunun çevre yolu mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Tutulmaz ve Murat Aras, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

EREN-TUTULMAZ

Burada yapılan müdahaleye rağmen milli güreşçi Tutulmaz hayatını kaybederken, Aras'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eren Tutulmaz güreş

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