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Milli güreşçi Rıza Kayaalp evliliğe adım atacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.06.2019 10:35 | Son Güncelleme

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 25 Haziran'da yapılacak düğünle evliliğe adım atacak.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp evliliğe adım atacak

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 25 Haziran Salı günü Ankara'da yapılacak düğünle evliliğe adım atacak. Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirecek Rıza Kayaalp'in düğünü Eryaman'daki bir salonda saat 19.00'da başlayacak. Çiftin ikinci düğün töreni ise 27 Haziran Perşembe günü memleketi Yozgat'ta yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
rıza kayaalp ankara Zeynep Yılmaz Yozgat

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