Milli güreşçi Rıza Kayaalp evliliğe adım atacak

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 25 Haziran Salı günü Ankara'da yapılacak düğünle evliliğe adım atacak. Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirecek Rıza Kayaalp'in düğünü Eryaman'daki bir salonda saat 19.00'da başlayacak. Çiftin ikinci düğün töreni ise 27 Haziran Perşembe günü memleketi Yozgat'ta yapılacak.

