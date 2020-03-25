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Milli güreşçi Rıza Kayaalp: İnsan hayatı her şeyden önemli

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.03.2020 12:42 | Son Güncelleme

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle ilgili, "İnsan hayatı her şeyden önemli" dedi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp: İnsan hayatı her şeyden önemli

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni tip koronavirüsün pandemi ilan edildiğine işaret eden Rıza, "Tüm dünyayı etkileyen bir salgınla karşı karşıyayız. Uluslararası Olimpiyat Komitesi de insan sağlığını dikkate alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı erteledi. Sonuçta insan hayatı her şeyden önemli" diye konuştu.

"DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE OLİMPİYATLARA HAZIR OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Sakatlığının bulunduğunu dile getiren milli güreşçi, erteleme kararıyla olimpiyatlara daha iyi hazırlanabileceğini söyledi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya kazanan Rıza, "Tedavilerimi olup sıfırlanmış, daha güçlü bir şekilde olimpiyatlara hazır olacağıma inanıyorum. Daha iyi bir motivasyonla çalışmalarıma devam edeceğim. Çünkü sağlık yönünden biraz sıkıntılarım var, onları da çözmüş olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'nın başkenti Roma'da bu yıl şubat ayında yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden ve organizasyon tarihinde finalde yenildiği 2011'den bu yana ilk maçını kaybeden milli sporcu, sakatlığıyla ilgili şunları kaydetti:

"Hangi doktor bana çare olabilir diye birkaç haftadır bunun peşindeyim. Sonunda bir sonuca vardık, sıkıntıyı bulduk. O sıkıntıyı düzeltmek için tedaviye başladım. Rahatsızlığım; sırt kaslarımda bir gerilme var. O da beni çok etkiyor, gücümü kesiyor. Boyundan aşağıya doğru inen omurilik yanlarındaki kaslar... Onlar biraz gerginmiş, biraz daha çalışması gerekiyormuş. O kadar ağırlık çalışan biri olarak o kasları güçsüz bırakmışım. Onları düzeltip devam edeceğim. Olimpiyatların ertelenmesinin benim açımdan da iyi olacağını düşünüyorum."

"EVİMDE SPOR SALONU OLUŞTURMUŞ DURUMDAYIM, MİNDERİM DE VAR"

Rıza, spor salonlarının koronavirüs nedeniyle kapalı olmasına ilişkin "O yönden biraz şanslıyım ama zaten tedavi sürecim devam ediyor. Çünkü evimde spor salonu oluşturmuş durumdayım, minderim de var. O yönden bir sıkıntı yaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 9 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza, "Kariyerimdeki tek eksik olimpiyat şampiyonluğu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na zaten kota almıştım. Tek amacım olimpiyat şampiyonluğu. Olimpiyatlarda altın madalyayı kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrısı da yapan milli güreşçi, "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım" diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
rıza kayaalp avrupa 2020 Tokyo Olimpiyatları

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