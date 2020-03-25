Milli güreşçi Rıza Kayaalp: İnsan hayatı her şeyden önemli

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni tip koronavirüsün pandemi ilan edildiğine işaret eden Rıza, "Tüm dünyayı etkileyen bir salgınla karşı karşıyayız. Uluslararası Olimpiyat Komitesi de insan sağlığını dikkate alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı erteledi. Sonuçta insan hayatı her şeyden önemli" diye konuştu.

"DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE OLİMPİYATLARA HAZIR OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Sakatlığının bulunduğunu dile getiren milli güreşçi, erteleme kararıyla olimpiyatlara daha iyi hazırlanabileceğini söyledi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya kazanan Rıza, "Tedavilerimi olup sıfırlanmış, daha güçlü bir şekilde olimpiyatlara hazır olacağıma inanıyorum. Daha iyi bir motivasyonla çalışmalarıma devam edeceğim. Çünkü sağlık yönünden biraz sıkıntılarım var, onları da çözmüş olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'nın başkenti Roma'da bu yıl şubat ayında yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden ve organizasyon tarihinde finalde yenildiği 2011'den bu yana ilk maçını kaybeden milli sporcu, sakatlığıyla ilgili şunları kaydetti: