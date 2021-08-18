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Milli güreşçi Taha Akgül, Sivas Valiliğince hediye edilen altınları afetzedelere bağışladı

18.08.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli güreşçi Taha Akgül, Sivas Valiliğince hediye edilen altınları afetzedelere bağışladı

SİVAS (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı serbest stil 125 kiloda bronz madalyayla tamamlayan milli güreşçi Taha Akgül, Sivas Valiliğince kendisine hediye edilen altınları, Batı Karadeniz'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokyo'dan bronz madalya ile dönen milli güreşçi, memleketi Sivas'ta Vali Vekili Yeliz Yıldızhan'ı makamında ziyaret etti.

Akgül ziyarette, valilik tarafından kendisine hediye edilen 12 çeyrek altını, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışladığını dile getirdi.

Selin yaşandığı bölgede bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan da telefonla milli sporcu Taha Akgül ile görüşerek, "Başarınla her zaman gurur duyuyoruz. Bu anlamlı ve naif hareketin hepimizi mutlu etti. Duygularımız ortak. İnşallah devletimiz ve aziz milletimizin gayretleriyle yaraları bir an önce saracağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgül ise, Batı Karadeniz'de yaşanan afetlerden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Şahsıma takdim edilen hediyeler için valiliğimize teşekkür ediyorum. Bizler de selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Hediyeleri afetzedelerimize bağışlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali vekili Yeliz Yıldızhan da Akgül'ün elde ettiği başarılarla hem Türkiye'yi hem de Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettiğini aktararak, bağış kararından dolayı kendisine teşekkür etti.

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