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Milli güreşçi Taha Akgül yardım istemişti! 8 güreşçi enkaz altından çıkarıldı

07.02.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden sonra 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulunmuştu. Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan güreşçilerden şu ana kadar 8'inin kurtarıldığını açıkladı.

Milli güreşçi Taha Akgül yardım istemişti! 8 güreşçi enkaz altından çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Büyük kayıplara neden olan deprem sonrası Milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Akgül, “Kahramanmaraş’ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et yarabbi!” paylaşımı yaptı.

AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Güreş Federasyonu, enkaz altında kalan sporcular ile ilgili açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır." denildi.

KURTARILMA ANINI PAYLAŞTI

Milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Akgül o anları şu sözlerle yayınladı;

TAHA AKGÜL

''Milli takımdan arkadaşlarımız, çıraklarımız Ahmet ve Utku çok şükür enkazdan çıkarıldılar. Türkiye eşofmanı yine sırtlarında...
Darısı diğer kardeşlerimize inşallah.''

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