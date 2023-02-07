Milli güreşçi Taha Akgül yardım istemişti! 8 güreşçi enkaz altından çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Büyük kayıplara neden olan deprem sonrası Milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Akgül, “Kahramanmaraş’ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et yarabbi!” paylaşımı yaptı.

AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Güreş Federasyonu, enkaz altında kalan sporcular ile ilgili açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır." denildi.

KURTARILMA ANINI PAYLAŞTI

Milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Akgül o anları şu sözlerle yayınladı;

''Milli takımdan arkadaşlarımız, çıraklarımız Ahmet ve Utku çok şükür enkazdan çıkarıldılar. Türkiye eşofmanı yine sırtlarında...

Darısı diğer kardeşlerimize inşallah.''

