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Milli güreşçi Yasemin Adar, dünya evine girdi

25.09.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli güreşçi Yasemin Adar, dünya evine girdi

BALIKESİR (AA) - Milli güreşçi Yasemin Adar, Genç Milli Takım Antrenörü Erdem Yiğit ile evlendi.

Merkez Altıeylül ilçesindeki bir kır bahçesinde yapılan düğüne çok sayıda davetli katıldı.

Düğüne katılan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da çifte mutluluklar diledi.

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