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Milli gururumuz Nusret en çok eleştirildiği konuya lavabodan çektiği video ile cevap verdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 21.01.2019 16:01 | Son Güncelleme

Ete çıplak elle dokunduğu için eleştirilen Nusret, sosyal medya hesabından "Günde en az 100 defa ellerimi yıkarım" paylaşımını yaptı.

Birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, "Salt Bae" kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe, Etlere dokunurken eldiven giymediği için, eleştirilere maruz kalmıştı. Hatta ünlü kasap, New York'taki yasadan dolayı zor durumda kalmıştı. New York yasalarına göre, ete çıplak elle dokunmak yasak.

ELEŞTİRİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ

Dünyaca ünlü futbolcuları ve isimlerini ağırlayan Nusret'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü kasap, ete çıplak elle dokunduğu yönündeki eleştirilere "Günde en az 100 defa ellerimi yıkarım" paylaşımıyla cevap verdi.

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