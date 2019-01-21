Milli gururumuz Nusret en çok eleştirildiği konuya lavabodan çektiği video ile cevap verdi

Birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, "Salt Bae" kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe, Etlere dokunurken eldiven giymediği için, eleştirilere maruz kalmıştı. Hatta ünlü kasap, New York'taki yasadan dolayı zor durumda kalmıştı. New York yasalarına göre, ete çıplak elle dokunmak yasak.

ELEŞTİRİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ

Dünyaca ünlü futbolcuları ve isimlerini ağırlayan Nusret'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü kasap, ete çıplak elle dokunduğu yönündeki eleştirilere "Günde en az 100 defa ellerimi yıkarım" paylaşımıyla cevap verdi.





