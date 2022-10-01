Milli Hakem Ömer Fatih Ergül kimdir? Ömer Fatih Ergül Ampute Dünya Kupası'nda mı görev alacak?

Milli Hakem Ömer Fatih Ergül, Ampute Dünya Kupası'nda görevlendirilmesinin ardından İstanbul'a gitti. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi Ömer Fatih Ergül hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ömer Fatih Ergül kimdir?
Ömer Fatih Ergül Malatyalıdır.
Milli Hakem olan Ömer Fatih Ergül'ün 24 ülkenin katılacağı turnuvada hakem olarak görevlendirildiği açıklandı.
Ergül, Ampute Dünya Kupasında görev verilmesi nedeniyle İstanbul’a gitti.
Ampute Dünya Kupası, İstanbul’da 30 Eylül - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.
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