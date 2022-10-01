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Milli Hakem Ömer Fatih Ergül kimdir? Ömer Fatih Ergül Ampute Dünya Kupası'nda mı görev alacak?

01.10.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Hakem Ömer Fatih Ergül basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Malatyalı milli hakem internette araştırılamaya başlandı. Peki, Ömer Fatih Ergül kimdir? İşte 24 ülkenin katılacağı Ampute Dünya Kupası'nda hakem olarak görevlendirilen Ömer Fatih Ergül hakkında merak edilenler...

Milli Hakem Ömer Fatih Ergül kimdir? Ömer Fatih Ergül Ampute Dünya Kupası'nda mı görev alacak?

Milli Hakem Ömer Fatih Ergül, Ampute Dünya Kupası'nda görevlendirilmesinin ardından İstanbul'a gitti. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi Ömer Fatih Ergül hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ömer Fatih Ergül kimdir?

MİLLİ HAKEM ÖMER FATİH ERGÜL KİMDİR?

Ömer Fatih Ergül Malatyalıdır.

Milli Hakem olan Ömer Fatih Ergül'ün 24 ülkenin katılacağı turnuvada hakem olarak görevlendirildiği açıklandı.

Ergül, Ampute Dünya Kupasında görev verilmesi nedeniyle İstanbul’a gitti.

AMPUTE DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Ampute Dünya Kupası, İstanbul’da 30 Eylül - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

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