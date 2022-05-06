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Milli halterci Aysel Özkan'dan bronz madalya

06.05.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli halterci Aysel Özkan'dan bronz madalya

Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda yarışan milli sporcu Aysel Özkan bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonada milli sporcu Aysel Özkan koparmada 101 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti.

Milli sporcu silkme müsabakasında 120 kiloluk derecesiyle beşinci olurken, toplamda ise 221 kiloluk derecesiyle yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda yarın 89 kilo erkeklerde Enes Çelik, 76 kilo kadınlarda ise Dilara Uçan madalya için mücadele edecek.

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