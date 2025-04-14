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  4. Milli halterci Cansu Bektaş'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu sevinci

Milli halterci Cansu Bektaş'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu sevinci

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2025 13:40
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Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda şampiyon olan Cansu Bektaş, yeni hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu söyledi.

Milli halterci Cansu Bektaş'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu sevinci

Başkent Kişinev'de devam eden şampiyonada koparmada 76 kilo, silkmede 90 kilo kaldırarak 2 gümüş madalya alan Cansu, toplam 166 kiloyla art arda 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyona ve hedefleriyle ilgili açıklamada bulunan milli halterci, sakatlıktan yeni çıktığı için organizasyonun kendisi için zor geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Psikolojik olarak çok yıpratıcı bir dönemdi. Antrenmanlara ara vermek zorunda kaldım. Yarışmalardan uzak kalmak bir sporcu için en zor şeylerden biri. Ama hep inandım, hem kendime hem de ekibime güvendim. Bu inançla çalıştım, toparlandım ve yeniden podyuma çıkabildim. Bu şampiyonluk, bugüne kadar kazandıklarım arasında en zoru ama belki de en güzeli oldu. Sakatlıktan yeni çıkmıştım. Takıma girip giremeyeceğim bile belli değildi. Son anda kadroya dahil oldum ve yarışabildim. O yüzden bu madalya benim için bambaşka."

Peş peşe üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmanın sevincini yaşadığını aktaran Cansu, "İnanılmaz bir mutluluk. Üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmak tarif edilemez bir gurur. Her bir madalyanın ayrı bir hikayesi var ama bu yılki biraz daha özel çünkü çok büyük bir mücadele verdim. Ay-yıldızlı bayrağımızı tekrar zirvede dalgalandırmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HAYALİM OLİMPİYAT KÜRSÜSÜNDE YER ALMAK"

Avrupa'dan sonra dünya şampiyonasında da zirveye çıkmak istediğini anlatan milli halterci, "Önümüzdeki hedefim Dünya Halter Şampiyonası. Daha önce büyüklerde dünya üçüncüsü olmuştum, şimdi hedefim orada altın madalya kazanmak. Ardından yeni sıkletim 48 kiloda ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. En büyük hayalim olimpiyat kürsüsünde yer almak." şeklinde görüş belirtti.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Cansu, "Bu süreçte yanımda olan aileme, antrenörlerime, bakanlığımıza, federasyona ve tüm destekçilerime yürekten teşekkür ediyorum. İnanan, sabreden ve vazgeçmeyen herkesin başarabileceğini bir kez daha gösterdiğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Halter
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