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Milli judocu Esenboğa, çiçeklerle karşılandı

01.11.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli judocu Esenboğa, çiçeklerle karşılandı

Fransa'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonasında kata kategorisinde bronz madalya kazanan milli judocu Erkan Esenboğa, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Paris-Versay’da 27-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada, 60 kiloda bronz madalya kazanan Esenboğa, uçakla Erzurum'a döndü. Daha önce Samsun’daki İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda şampiyon olan Esenboğa, havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Palandöken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Elen ve diğer yetkililerce çiçeklerle karşılandı.

Türkiye'ye madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Esenboğa, "Ülkeme bir madalya kazandırma gururunu daha yaşadığım için çok mutluyum. Bu başarıları nasip eden Allah'a şükrediyorum. 60 kiloda kumite müsabakalarında beşinci oldum. Orada madalyayı kıl payı kaçırsam da katada aldığım bronz madalya için buruk bir sevinç yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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