YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Milli kanocular Avrupa şampiyonasında altın madalya hedefliyor

Milli kanocular Avrupa şampiyonasında altın madalya hedefliyor

25.05.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kano sporcusu Göktürk Korkmaz: - "Beklentimiz, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandırmak" - Kano sporcusu Faruk Çelik: - "Avrupa'ya madalya için gidiyoruz. İnanıyoruz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

1/

EREN BOZKURT - Durgusu Kano Milli Takım sporcuları Faruk Demir ve Göktürk Korkmaz, Polonya'da yapılacak Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyorlar.

Poznan kentinde 24-27 Haziran'da düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kürek çekecek olan K2 Milli Takım sporcuları Göktürk Korkmaz ve Faruk Demir, antrenmanlarını tesis olanakları ve iklimsel elverişliliğiyle öne çıkan Seyhan Baraj Gölü'ne sürdürüyor.

Milli sporcular, Adana'da ve daha sonra Sakarya'da girecekleri kampın ardından katılacakları Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Kano sporcusu Göktürk Korkmaz, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kendileri için zor geçtiğini belirten Göktürk, "Kamptan sonra ara verildi. Biz ekip arkadaşımla o arayı da değerlendirmeye çalıştık. Ekip arkadaşım, Avrupa şampiyonasına hazırlanabilmek için Rize'den geldi. Zorlu bir süreçten geçtik. Birlikte burada antrenmanlara devam ettik. Allah'ın izniyle de bunun karşılığını alacağız. Beklentimiz, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandırmak. 27 Haziran'da Polonya'da yarışımız var. İnşallah o yarışta ekip arkadaşım Faruk Demir ile birlikte güzel bir derece alıp ülkemize dönmek için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

- Faruk Demir: "Hedefimiz birincilik"

Sporcu Faruk Demir de ekip arkadaşı Göktürk Korkmaz ile birlikte antrenman yapmak için Rize'den Adana'ya geldiğini kaydetti.

Avrupa Şampiyonası için hazırlık kampında olduklarını vurgulayan Faruk, şunları aktardı:

"Avrupa Şampiyonası için antrenmanlarımıza bayramda da ara vermeden devam ettik. Tesislerde kaldık, dışarı çıkmadık. Önümüzde bir hedef yarışması var. Pandemi dönemini biraz zorlandık. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı ve hocamız Tolga Çelik bize destek oldular ve burada beraber kamp yapmamızı sağladılar. Buradan sonra Sakarya'da kampımız devam edecek. Orada da ekip arkadaşlarımız var. Hedefimiz Polonya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. İnşallah hedefimize ulaşacağız.''

Faruk, ekip arkadaşı Göktürk Korkmaz ile ilk yarışları olacağına dikkati çekerek, "Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. Derecelerimiz madalyaya ve finale çok yakın. Avrupa şampiyonasında hedefimiz birincilik. Avrupa'ya madalya için gidiyoruz. İnanıyoruz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bize inanan ve güvenen insanlara çok teşekkür ederiz. Emeklerimizin karşılığı boşa çıkmayacak inşallah." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Adana'da rögar kapağı ve demir korkuluk hırsızlığı iddiasına 4 gözaltıAdana'da rögar kapağı ve demir korkuluk hırsızlığı iddiasına 4 gözaltı
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
Adana Polonya

Adana Namaz Vakitleri 25 Mayıs Salı

İmsak
03:37
Sabah
05:17
Öğle
12:41
İkindi
16:31
Akşam
19:54
Yatsı
21:27

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Salı

Arı Eczanesi
Seyhan
Bulut Eczanesi
Seyhan
Renin Eczanesi
Seyhan
Ayfer Eczanesi
Seyhan
Öge Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Güzin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.