Sıla Kara'ya Slovenya polisinden 'Özveri Madalyası'

Slovenya’da 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde katıldığı Alp Disiplini Uluslararası Kayak Yarışmaları esnasında kayak pistinin zirvesine çıktığı telesiyejde (sandalyeli kayak lifti) yanında oturan Sloven çocuğun dengesini kaybederek aşağı düşeceğini fark etmesi üzerine Milli Kayakçı Sıla Kara, çocuğu yakalayarak aşağı düşmesini engellemiş ve hayatını kurtarmıştı.

Ay-yıldızlı sporcunun yaptığı bu kahramanca davranış Slovenya Cumhuriyeti'nde büyük takdir toplamış ve Slovenya Polisi tarafından madalya verilmesi kararlaştırılmıştı.

Ankara’da bulunan Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde yapılan törende Sıla Kara’ya madalyasını Büyükelçi Primoz Seligo takdim etti.

Büyükelçi Seligo: “Bir çocuğun hayatını kurtaran hızlı ve cesur tepkiniz için size teşekkür ederim”

“İster özel ister profesyonel yaşamda olsun her hangi bir alanda yapılan kaliteli bir iş kişisel tatmin sağlar" diyen Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Primoz Seligo, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kelimenin tam anlamıyla birinin hayatını kurtardığınız takdirde bu tatmin çok daha büyük olur. Hiçbir şey ya da hiç kimse sizi böyle bir duruma hazırlayamaz. Kararlılık gerektiren bir durum ile karşılaştığınızda bildiğiniz ve yapabileceğiniz her şeyi ortaya koyup elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bazen bu yüzden kendi hayatınızı bile tehlikeye atabilirsiniz. 12 Şubat 2020 günü güzel bir sabahta kayak pistin de bir çocuk telesiyejin altından kaydı. Düşmeden hemen önce son anda elinden tutan bir kayakçı tarafından kurtarıldı. Bu kayakçı madalyanın sahibi olan Sıla Kara. Bir kayak merkezi çalışanı telesiyeji durdu ve kayak yamacındaki işçiler hızla orada geçen diğer insanlar ile birlikte çocuğun 10 metrelik düşüşünün etkisini azaltacak bir güvenlik ağı gerdiler. Tüm katılımcıların koordineli müdahalesi olmasaydı olay trajik bir şekilde sona erebilirdi. Ortak çabalar fedakarlık ve özveri ile kurtarmada hazır bulunanların çocuğun ciddi şekilde yaralanmasını önleyerek hayatını kurtarmış oldular. Sıla Kara, bir çocuğun hayatını kurtaran hızlı ve cesur tepkiniz için size teşekkür ederim."