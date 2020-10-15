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Sıla Kara'ya Slovenya polisinden 'Özveri Madalyası'

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.10.2020 15:50 | Son Güncelleme

Milli Kayakçı Sıla Kara’nın Slovenya’da katıldığı Alp Disiplini Uluslararası Kayak Yarışmaları esnasında telesiyejden düşmek üzere olan bir çocuğun hayatını kurtarmasının ardından Slovenya Polisi'nce verilmesi kabul edilen 'Özveri Madalyası', Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından takdim edildi.

Slovenya’da 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde katıldığı Alp Disiplini Uluslararası Kayak Yarışmaları esnasında kayak pistinin zirvesine çıktığı telesiyejde (sandalyeli kayak lifti) yanında oturan Sloven çocuğun dengesini kaybederek aşağı düşeceğini fark etmesi üzerine Milli Kayakçı Sıla Kara, çocuğu yakalayarak aşağı düşmesini engellemiş ve hayatını kurtarmıştı.

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Ay-yıldızlı sporcunun yaptığı bu kahramanca davranış Slovenya Cumhuriyeti'nde büyük takdir toplamış ve Slovenya Polisi tarafından madalya verilmesi kararlaştırılmıştı.

Ankara’da bulunan Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde yapılan törende Sıla Kara’ya madalyasını Büyükelçi Primoz Seligo takdim etti.

Büyükelçi Seligo: “Bir çocuğun hayatını kurtaran hızlı ve cesur tepkiniz için size teşekkür ederim”
“İster özel ister profesyonel yaşamda olsun her hangi bir alanda yapılan kaliteli bir iş kişisel tatmin sağlar" diyen Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Primoz Seligo, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kelimenin tam anlamıyla birinin hayatını kurtardığınız takdirde bu tatmin çok daha büyük olur. Hiçbir şey ya da hiç kimse sizi böyle bir duruma hazırlayamaz. Kararlılık gerektiren bir durum ile karşılaştığınızda bildiğiniz ve yapabileceğiniz her şeyi ortaya koyup elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bazen bu yüzden kendi hayatınızı bile tehlikeye atabilirsiniz. 12 Şubat 2020 günü güzel bir sabahta kayak pistin de bir çocuk telesiyejin altından kaydı. Düşmeden hemen önce son anda elinden tutan bir kayakçı tarafından kurtarıldı. Bu kayakçı madalyanın sahibi olan Sıla Kara. Bir kayak merkezi çalışanı telesiyeji durdu ve kayak yamacındaki işçiler hızla orada geçen diğer insanlar ile birlikte çocuğun 10 metrelik düşüşünün etkisini azaltacak bir güvenlik ağı gerdiler. Tüm katılımcıların koordineli müdahalesi olmasaydı olay trajik bir şekilde sona erebilirdi. Ortak çabalar fedakarlık ve özveri ile kurtarmada hazır bulunanların çocuğun ciddi şekilde yaralanmasını önleyerek hayatını kurtarmış oldular. Sıla Kara, bir çocuğun hayatını kurtaran hızlı ve cesur tepkiniz için size teşekkür ederim."

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Bakan Kasapoğlu: “Sıla, sporun gerektiğinde hayat kurtarmak olduğunu çok güzel bir şekilde ortaya koydu”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da milli sporcu Sıla Kara'nın insanlık adına gurur verici bir tablo ortaya koyduğunu ifade ederek, "Duyduğum heyecanı ve sevinci ifade etmek istiyorum. Büyükelçinin de ifade ettiği gibi çok kıymetli sporcumuz Sıla Kara uluslararası kayak müsabakasında kahraman ve cesurca tavır ile bir çocuğun istikbalini kurtarmış oldu. İnsanlık adına, sporun ruhu adına çok anlamlı bir tavrı ortaya koydu. Kendisini tebrik ediyorum. Tabii bu sadece Slovenya’da değil, dünyanın dört bir yanında takdir gördü. İnsanlığın ne demek olduğunu Sıla, çok güzel ifade etti. Sevgi, merhamet ve şefkat adına bu davranışta bulunduğunu kendisi de ortaya koydu. Aslında tüm dünyaya mesaj. Dolayısıyla bizim bu manada, bu evrensel mesajı güzel örneklerle ortaya koyduğumuzda, tüm dünyanın yaşadığı pek çok sorununda panzehrinin bu olduğunu hep birlikte görüyoruz. Sıla, bu hareketiyle tüm spor camiasına çok güzel bir şekilde örnek olmuştur. Sporun kardeşlik, barış ve sevgi demek olduğunu gerektiğinde ise hayat kurtarmak olduğunu çok güzel bir şekilde ortaya koydu. Bu davranış unutulmaz bir davranış olduğunu söylemek istiyorum. Bu gurur sınırları aşan bir gurur. Özellikle 83 milyon Türk vatandaşının yüreğinde, kalbinde iz bıraktığını belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

KAYA: SLOVENYA HALKINA SEVGİLERİMİ İLETİYORUM

Milli Kayakçı Sıla Kaya ise duygularını, "Her insan yaşadığı süre boyunca topluma ve insanlığa hizmet etmekle mükelleftir. Biz de Türk sporcuları olarak aldığımız eğitim ve sportif disiplinin yanında bu hoşgörü ile yetiştirildik. Şeyh Edebali’nin de dediği gibi; ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’. Bizler de sporun yanı sıra insanlık adına her platformda elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız. Umarım ki tüm dünya insanlarını yaşatmak ve toplumsal barışı kurmak üzere gayret ederler. Slovenya halkına sevgilerimi iletiyorum" sözleriyle aktardı. Konuşmaların ardından madalya takdimine geçildi.

(İHA)

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