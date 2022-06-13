Milli kick boksçu Emrah Yaşar'ın hedefi İslami Dayanışma Oyunları

YASİN DİKME - İstanbul'daki 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda birinci olan Emrah Yaşar, bu yıl Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce çobanlık yaparken ilgi duyduğu dövüş sporlarına yönlendirilen ve aldığı eğitimle kick boksa başlayarak kısa sürede bu branşta kendini geliştiren 19 yaşındaki Emrah Yaşar, kick boksta Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Boks branşında da mücadele eden ve 86 kiloda Türkiye şampiyonluğu bulunan Yaşar, milli takım formasıyla geçen yıl katıldığı turnuvada Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonu oldu.

Son olarak İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 85 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu, ağustos ayında Konya'da düzenlenecek 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda da altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Emrah Yaşar, AA muhabirine, 4 yıl önce başladığı sporu büyük heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

Hem kick boksta hem de boksta başarılarının bulunduğunu anımsatan Yaşar, "Geçen yıl Karadağ'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında 85 kiloda altın madalya kazandım. Bu yıl mayısta İstanbul'da düzenlenen dünya kupasında da altın madalya aldım. Bunun yanında boksta çalışmalarım devam ediyor. Boksta Türkiye şampiyonluğumu bulunuyor. İki branşta çalışmalarım devam ediyor. Kısa sürede büyük başarılar elde ettim. Dört yıl gibi kısa sürede Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında yaklaşık 20 madalya kazandım." dedi.

- "Başarımı disiplinli çalışmaya borçluyum"

Yaşar, Konya'da düzenlenecek 2021 İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyorum. İnşallah buradan da güzel sonuç alırım. En büyük hedefim, ülkemi ay-yıldız formayla hem boksta hem de kick boksta olimpiyatlarda temsil etmek. Başarımı disiplinli çalışmaya borçluyum." diye konuştu.

- Antrenör Akaltun: "Emrah ile gurur duyuyoruz"

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun da Türk sporunun gelişimi için yetenekli gençleri keşif edip Türk sporuna kazandırdıklarını belirtti.

Emrah Yaşar'ın başarısıyla gençlere örnek olduğunu anlatan Akaltun, şöyle devam etti:

"Emrah ile gurur duyuyoruz. Emrah, çok özel bir sporcu. Hem boks hem de kick boksta Türkiye şampiyonluğu var. Böyle bir sporcuyu Türk sporuna kazandırdığımız için mutluyuz. Emrah, 4 yıl için önemli bir başarılar kazandı. Yeteneği ve karakteriyle örnek bir sporcu. Emrah'ın önü açık. Kick boks artık olimpik bir spor oldu. İnanıyorum ki Emrah hem boksta hem de kick boksta olimpiyatlarda bir ilk başaracaktır."

