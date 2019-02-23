Milli kick boksçu Zeynep'in hedefi dünya şampiyonluğu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Düzova köyünde 9 çocuklu bir ailenin 6'ncı çocuğu olarak dünyaya gelen Zeynep Gültekin, 2014 yılında Burdur MAKÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nu (BESYO) kazandı. Üniversite okumak için 2014 yılında Burdur'a gelen Gültekin'in kick boks antrenörü Deniz Sögü Koç ile tanışması hayatını değiştirdi. Birinci sınıfta kick boksa başlayan Gültekin, bu dalda 2015 yılında Türkiye üçüncülüğü, aynı sene Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Karması Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü ve 2016 yılında Antalya Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik, 2017 Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederken, Niğde'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ise üçüncü oldu.

Spor hayatının yanı sıra öğrenim hayatını da başarıyla devam ettiren Zeynep Gültekin, geçen yıl yaz döneminde Burdur MAKÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Beden eğitimi öğretmeni olarak atama bekleyen Zeynep Gültekin, Burdur'da kick boks antrenmanlarına devam ediyor, aynı zamanda da bu spora yeni başlayan minik sporculara gönüllü olarak eğitmenlik yapıyor.