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Milli maç öncesi gitmişlerdi! TFF heyeti ülkeye alınmadı: Büyük kriz

A Milli Takım’ın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli Takım kafilesi pasaport kontrolünü sorunsuz geçerken, TFF heyetinin ülkeye girişine izin verilmediği ve yetkililerin bekletildiği belirtildi.

Milli maç öncesi gitmişlerdi! TFF heyeti ülkeye alınmadı: Büyük kriz
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli Takım kafilesinin pasaport işlemlerini tamamlamasının ardından TFF heyetinin ülkeye girişinde sorun çıktığı belirtildi.

GEÇİŞE İZİN VERİLMEDİ

Milli maç öncesi gitmişlerdi! TFF heyeti ülkeye alınmadı: Büyük kriz 1

HT Spor'un haberine göre, TFF heyetinin pasaport kontrolü sonrasında geçişine izin verilmedi. Heyetin Belçika'ya giriş işlemlerinin tamamlanamadığı ve yetkililerin bir süre bekletildiği aktarıldı.

Yaşanan gelişmenin ardından TFF yetkililerinin Belçika'ya giriş yapabilmek için bekleyişini sürdürdüğü ifade edildi. A Milli Takım ise karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika son dakika tff
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