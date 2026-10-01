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Resmen açıklandı! Lionel Messi o kulübü satın aldı

Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın alarak kulüp sahipliği alanındaki yatırımlarını genişletti. Arjantinli yıldızın yeni kulübü, ligde 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

Resmen açıklandı! Lionel Messi o kulübü satın aldı
Cevdet Berker İşleyen

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada,"CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor." denildi.

1921'de kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Nisan ayında İspanya 5. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın alan Messi, 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında bulunuyor.

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