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Milli motosikletçi Can Öncü'den tarihi başarı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olarak tarihe geçti.

Milli motosikletçi Can Öncü'den tarihi başarı

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot oldu. İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde koşulan sezonunun son yarışına katılan Can, 15 yaşında olması sebebiyle organizasyon tarihinin en genç sürücüsü unvanını aldı. Can ayrıca, ilk yarışını kazanma başarısı gösterdi. Yoğun yağış altında yapılan yarışta güçlü rakipleri Jorge Martin ve John McPhee'yi geride bırakan Can, Moto3'de birincilik kazanan ilk Türk pilot olarak da tarihe geçti.

26 Temmuz 2003 doğumlu (15 yıl ve 115 gün) motosikletçi, Scott Redding'in 15 yıl ve 170 günle elinde tuttuğu Moto3 tarihinde yarışan en genç pilot rekorunu kırdı. Redding, bu rekoru 2008 yılında Donington Park'taki 125 cc'lik Büyük Britanya yarışına katılarak elde etmişti. Can ayrıca, 1991'deki Japonya yarışını kazanan Japon Noburu Ueda'dan bu yana, katıldığı ilk mücadelede birinci olan ilk pilot oldu.

İspanyol spor gazeteleri Marca ve El Mundo Deportivo, Can Öncü'nün başarısını, "Geleceğin yıldızının ismi Türk.", "Türk pilottan korkunç başarı, tarihi gün.", "Dünya Şampiyonası tarihinde kazanan ilk Türk" ifadeleriyle duyurdu. Can Öncü, Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nda sezonu şampiyon tamamlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Moto3 Dünya Şampiyonası Jorge Martin John McPhee Ricardo Tormo Can Öncü

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